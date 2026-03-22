Ráunván a mellékvágányokra, felcsaptam a telefonkönyvet: Radnóti Miklósné, 1055 Jászai Mari tér 4., 349-2282. Én döbbentem meg a legjobban, amikor Gyarmati Fanni, alias Fifi néni szólt bele a készülékbe. (2009-et írtunk ekkor.) Egyébként nem róla lesz szó az alábbiakban, hanem egy másik Fanniról, mondhatni – ha már irodalom – Fanni(k) hagyományairól. Továbbá két költőóriásról, akik mindketten a múlt század első évtizedében születtek, de az egyiküknek mindössze 35 év jutott, míg a másiknak csaknem háromszor annyi. Radnóti Miklós és Faludy György – akár fordítva is alakulhatott volna sorsuk.
Páratlan a maga nemében az az elegáns formátumú fotóalbum, amely Árnyékban éles fény vagy címmel jelent meg nemrég. Páratlanságának magyarázatát az alcíme rejti: A Radnóti házaspár fényképei. Krähling Edit szerkesztő több mint háromszáz képpel és rendkívül jól áttekinthető, tartalmas jegyzetekkel vezeti végig az olvasót a férfivé válás, a legendás szerelem és házasság történetén keresztül egészen a tragikus végig.
"Radnótiné belépett a szobába és rátette a kávét egy régi, értékes kéziratra, amelyet éppen vizsgálgattam. Megrökönyödésemre könnyedén válaszolt: ez csak papír" – emlékezett vissza egy találkozásukra Tóth József.
Háromnegyed évszázadnak kellett eltelnie csaknem ahhoz, amíg Radnóti Miklós csodálói, most karácsony előtt hozzájuthattak végre a Naplóhoz, amelynek a létezéséről tudtak, de kegyeleti okokból türelmesen várakozniuk kellett rá. Fanni, azaz Fifi, a csodálatos és szépséges hitves vezette hűségesen, több mint egy évtizeden át, és most, hogy néhány hónapja, 102 éves korában eltávozott, vált lehetővé a publikálása.
Eltemették Radnóti Miklós özvegyét, Gyarmati Fannit szerdán a Fiumei úti sírkertben - tájékoztatta a XIII. kerületi önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat az MTI-t.
A napokban eltávozott közülünk Radnóti Miklós özvegye, Gyarmati Fanni. Összeállításunkban a közélet képviselőit, illetve irodalommal foglalkozó szakembereket kértünk arra, emlékezzenek az egykori múzsára, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, miközben óvta és ápolta férje szellemi hagyatékát.