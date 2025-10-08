Az országgyűlési képviselő kifejtette, már közel 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze arra, hogy teljes körű reform valósuljon meg a gyerekvédelemben.
A feltett kérdésekre ugyan nem válaszolt, inkább felsorolta, mi mindent tett a kormány a gyermekek sorsának rendezése érdekében.
Az ötöd- és hatodrendű vádlott - a természetgyógyász és a háziorvos - kihallgatásával folytatódott kedden a másfél éves agárdi kisfiú halálra éheztetésének ügyében indított büntetőper a Székesfehérvári Törvényszéken. A vádlottak tagadták, hogy bűnösök lennének, a történtekért a szülőket hibáztatták. Gyermekvédelmi szakértők szerint a szigetszentmiklósi esethez hasonlóan ez az ügy is megmutatja a magyar gyermekvédelmi rendszer minden hibáját.
Valószínűleg sosem tudnak normális életet élni majd azok a szigetszentmiklósi gyerekek, akikkel lényegében születésük óta válogatott borzalmakat műveltek a szüleik - a 8, 9 és 10 éves gyerekek tanáraiknak meséltek arról, hogy erőszakoskodtak velük, ám az iskolának négy éven át kellett küzdenie a gyermekvédelmi rendszerrel azért, hogy végül kiemeljék őket a családból. A szülők információink szerint legkorábban jövő év elején állhatnak bíróság elé. Az ombudsmani hivatal sürgős eljárásban vizsgálja a történteket, a kormányhivatal pedig gyámügyi vizsgálatot rendelt el.