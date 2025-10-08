Brutális gyermekkínzás

Valószínűleg sosem tudnak normális életet élni majd azok a szigetszentmiklósi gyerekek, akikkel lényegében születésük óta válogatott borzalmakat műveltek a szüleik - a 8, 9 és 10 éves gyerekek tanáraiknak meséltek arról, hogy erőszakoskodtak velük, ám az iskolának négy éven át kellett küzdenie a gyermekvédelmi rendszerrel azért, hogy végül kiemeljék őket a családból. A szülők információink szerint legkorábban jövő év elején állhatnak bíróság elé. Az ombudsmani hivatal sürgős eljárásban vizsgálja a történteket, a kormányhivatal pedig gyámügyi vizsgálatot rendelt el.