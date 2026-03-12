A jelenleg is regnáló kormány az elmúlt 16 évben olyan magasra fejlesztette a politikai kampányában és egyben kommunikációs csatornáin a gyűlöletet, hogy az begyűrűzött már mindenhova. A boltokba, a munkahelyekre, a sportba és a közintézményekbe is.
A miniszterelnök pszichológiai hadviselésről beszélt a Digitális Polgári Körök eszergomi nagygyűlésén gyűlésén, a Tisza Párt elnöke szerint nem Facebook-posztoktól fog újraindulni a Barátság kőolajvezeték.
Az esztergomi DPK-gyűlésre igyekvőket faggattuk egy kicsit.
Ukrajna nem keresi a konfliktust Magyarországgal – mondta lapunknak Jeszenszky Géza volt külügyminiszter. Szerinte az olajvezeték köré szőtt orbáni történet a magyar társadalom félrevezetését szolgálja.
Hatékony-e a Fidesz mesterséges intelligenciával készült videója, amelyben egy kislány várja haza az édesapját, akit éppen fejbe lőnek a fronton? Megkérdeztünk néhány embert.