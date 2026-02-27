politika;Fidesz;Magyarország;választási kampány;orosz-ukrán háború;háborús pszichózis;

„Már nem tudják, hogy mit csináljanak, a háborús propaganda csak a fideszes nagyanyámra hat” – Videó!

Hatékony-e a Fidesz mesterséges intelligenciával készült videója, amelyben egy kislány várja haza az édesapját, akit éppen fejbe lőnek a fronton? Megkérdeztünk néhány embert.

Mit gondolnak erről az emberek, működik? Félnek a háborútól? És milyen hatással van mindez a gyerekekre? Ezúttal erről kérdeztük az embereket.

Frank Zsófia, Horváth Jonatán és Forgács Bálint videója.

