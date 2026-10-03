Teljes közlekedési káosz alakult ki Kijevben, miután egy nap alatt négy orosz dróncsapás érte az ukrán főváros egyik kulcsfontosságú hídját. A Kreml korábban nem támadta a kijevi hidakat, de hírszerzési jelentések szerint Putyin orosz elnök most feloldotta az ukrajnai támadásokat eddig korlátozó összes intézkedést. Ukrajna közben ismét orosz olajlétesítményekre csapott le.
A birtokába került 29 orosz katonai aktáról az FT azt írta kedden, hogy az azokban szereplő tervek 2013-2014-ből származnak és az orosz Összhaderőnemi Akadémia, a magas rangú tiszteket kiképző főiskola pecsétjét viselik.
A szócsata mellett tovább tart a készülődés az igazira. Oroszországnak több forgatókönyve is lehet az Ukrajna elleni támadásra, de a kijevi vezetés próbál nyugodt maradni.
A héten elfogadott reklámadó, az RTL Klub "kivégzése", illetve a rivális TV2 támogatása témakörében készített interjút az RTL Klub programigazgatójával a Hír24.