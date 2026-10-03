Ismételt dróncsapások érték Kijev egyik fontos hídját, teljes a közlekedési káosz

Teljes közlekedési káosz alakult ki Kijevben, miután egy nap alatt négy orosz dróncsapás érte az ukrán főváros egyik kulcsfontosságú hídját. A Kreml korábban nem támadta a kijevi hidakat, de hírszerzési jelentések szerint Putyin orosz elnök most feloldotta az ukrajnai támadásokat eddig korlátozó összes intézkedést. Ukrajna közben ismét orosz olajlétesítményekre csapott le.