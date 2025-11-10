Ukrajna 2014 óta egyetlen katlancsatát sem nyert meg, Pokrovszk eleste után az oroszok egy éven belül elérhetik az észak-donyecki Kramatorszkot és Szlovjanszkot is - értékelte a front helyzetét a Népszavának Takács Márk katonai szakértő, aki szerint Vlagyimir Putyin nem fog tárgyalni, amíg az orosz gazdaság meg nem roppan annyira, hogy a hadsereg ellátása is veszélybe kerül.
Szakértők szerint ez akár háborús bűnnek is minősülhet.
Az orosz-ukrán háború kitörésekor szinte mindenki az orosz hadsereg gyors győzelmét jósolta. Mára az általános vélekedés az, hogy Oroszország kudarcot fog vallani. Miért nem tud egy atomhatalom könnyedén diadalt aratni, a történelem során nem először, egy regionálisnak tűnő háborúban, lényegesen kisebb katonai erővel szemben? Érvényesül-e még a katonai jog és morál? Létezhet-e egyáltalán igazságos háború? Boda Mihály hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, az intézmény docense válaszolt kérdéseinkre.
Meglepő módon olcsóbb lesz a beszerzés az eredetileg becsült 3,6 milliárd forintnál.
Oroszország a Nyugat elleni új hadviselés módszereit teszteli az ukrajnai válságban egy szerdán kiszivárgott brit katonai jelentés szerint.