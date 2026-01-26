Sikerült kiszállnia az autóból, majd a partra jutnia, később pedig az egyenruhások intézkedtek.
Három projektnél merül fel költségvetési csalás gyanúja.
Fideszes önkormányzati képviselő „nyomult” a helyi halastó környékén lévő földekért a jászsági városban. A képviselő-testület feloszlatta magát.
Az aszály, a koronavírus, a támogatás hiánya és a madarak okozta kár is sújtja a halgazdaságokat. Az árak ezek ellenére várhatóan nem emelkednek.
Egymásnak is ellentmondanak az egyes kormánytagok azzal kapcsolatban, hogy kalapács alá kerülnek-e az állami tulajdonban lévő gyümölcsösök, hastavak. Mivel nagy értékű vagyontárgyakról van szó, nem zárható ki, hogy a szántók után majd ezek következnek.
Kormányzati segítséget kér Somogyudvarhely, mivel a természetvédelmi területnek számító tórendszerébe vélhetően a környék folyóinak áradása és a belvíz miatt olyan anyag került, ami tömeges halpusztulást okozott. Az eddig begyűjtött mindegy 4 tonnányi haltetem mellett találtak már kagylót és fokozottan védett madártetemet is.