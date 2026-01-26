Agrárárverések jönnek?

Egymásnak is ellentmondanak az egyes kormánytagok azzal kapcsolatban, hogy kalapács alá kerülnek-e az állami tulajdonban lévő gyümölcsösök, hastavak. Mivel nagy értékű vagyontárgyakról van szó, nem zárható ki, hogy a szántók után majd ezek következnek.