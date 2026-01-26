Terepjáróval hajtott a váraljai halastó jegére egy férfi

jég;baleset;terepjáró;halastó;

2026-01-26 14:33:00 CET

Sikerült kiszállnia az autóból, majd a partra jutnia, később pedig az egyenruhások intézkedtek.

A jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt eljárás indult egy, a Váraljai-halastó jegén történt baleset miatt - közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

E szerint a 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával a Váralja Parkerdőben található tó jegére hajtott. A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt. A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra menni. Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget. A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. A tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

A rendőrség figyelmeztetett: a szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben, ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos.