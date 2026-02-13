Megállásra szólították föl a hajó kapitányát, aki ennek nem tett eleget és megpróbált elmenekülni. A lépés tovább fokozhatja a feszültséget Ázsia két legnagyobb gazdasága között.
A hajón tíz spanyol, nyolc orosz, öt indonéz, két perui és két uruguayi tengerész volt.
A hajókról – amelyeken sok gyerek is lehet – már egy hete nincs hír.
Nemzetközi mentőakció indult a fedélzeten tartózkodó 39 ember felkutatására.
Öt mentőhajóval kutatnak az eltűntek után, de a tizenkilenc fős legénységből csak két embert sikerült kimenteni.
Egy régi halászhajó vétele és eladása kapcsán tett büntetőfeljelentést Siófok polgármestere a Csuka 2 névre keresztelt hajó ügyében. A vízi járművet 2013-ban vásárolta meg az önkormányzat cége nettó hárommillió forintért – írja a sonline.hu.
Elsüllyedt egy orosz hűtő- és halfeldolgozó halászhajó az Ohotszki-tengeren csütörtökre virradóra, a katasztrófában 54-en életüket vesztették, a legénység 15 tagját még keresik.
Legkevesebb 181 halálos áldozata van a Lampedusa közelében történt legutóbbi hajószerencsétlenségnek - közölték kedden szemtanúk. A halászhajó 759 emberrel a fedélzetén hagyta el a líbiai partokat, és hétfőn süllyedt el a földközi-tengeri olasz szigetnél. Utasai szíriai, pakisztáni, nigériai és ghánai menekültek voltak. Az olasz parti őrségnek 568 embert sikerült kimentenie.