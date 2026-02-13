Menekültek tragédiája Lampedusánál

Legkevesebb 181 halálos áldozata van a Lampedusa közelében történt legutóbbi hajószerencsétlenségnek - közölték kedden szemtanúk. A halászhajó 759 emberrel a fedélzetén hagyta el a líbiai partokat, és hétfőn süllyedt el a földközi-tengeri olasz szigetnél. Utasai szíriai, pakisztáni, nigériai és ghánai menekültek voltak. Az olasz parti őrségnek 568 embert sikerült kimentenie.