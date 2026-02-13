Kínai halászhajót foglaltak le a japán hatóságok, a kapitányt letartóztatták

Kína;Japán;Ázsia;halászhajó;

A japán hatóságok lefoglaltak egy kínai halászhajót és letartóztatták a kapitányát – közölték pénteken. A lépés minden jel szerint tovább fokozhatja a feszültséget Ázsia két legnagyobb gazdasága között.

Az incidens még csütörtökön történt Japán kizárólagos gazdasági övezetében, Nagaszaki prefektúra közelében, 165 kilométerre dél-délnyugatra Hesima szigetétől. A japán halászati ügynökség azt közölte, hogy ellenőrzés céljából megállásra szólították föl a hajó kapitányát, aki ennek nem tett eleget és megpróbált elmenekülni. A hajót ezután föltartóztatták, a kapitányt pedig letartóztatták.

Míg Japán az elmúlt években több dél-koreai és tajvani halászhajót is lefoglalt, ez az első eset 2022 óta, amikor kínai hajó érintett. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök – aki hatalmas győzelmet aratott a vasárnapi előrehozott választáson – novemberben azzal a kijelentésével dühítette föl Kínát, hogy Japán katonailag beavatkozik, ha Peking erőszakkal próbálja elfoglalni Tajvant.