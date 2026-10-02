Túl jobb- és baloldalon – A politikai oldalak nem tűntek el, a valóság alakult át

Ha abból indulunk ki, amit Magyar Péter megszólalásai sokak számára jelentettek, akkor az nem egy kész ideológia, hanem inkább egy hangnem: egy olyan megszólítási mód, amelyben az ember nem pusztán „választó”, „alárendelt” vagy „célcsoport”, hanem partner.