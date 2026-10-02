Azt nem közölte a rendőrség, hogy kik az érintettek, hova helyezték át őket, de új szervezeti kultúráról írtak, amelynek része a hibák elismerése és a már korábban megtörtént bocsánatkérés.
Ha abból indulunk ki, amit Magyar Péter megszólalásai sokak számára jelentettek, akkor az nem egy kész ideológia, hanem inkább egy hangnem: egy olyan megszólítási mód, amelyben az ember nem pusztán „választó”, „alárendelt” vagy „célcsoport”, hanem partner.
Érdekes módon a Hír TV-nek is más lett a hangütése, noha semmi sem kötelezi rá.
Próbálja megérteni az üzenetet.