A könyvfesztiválon debütál az az új hangoskönyvplatform, amely mesterséges intelligencián alapul, és lehetővé teszi az e-könyvek professzionális felolvastatását. Ez a lehetőség a látássérültek számára egészen új lehetőségeket nyit meg, hogy ők is azonnal hozzáférjenek a legújabb tartalmakhoz, ne kelljen hónapokat, akár éveket várniuk a hangoskönyvek megjelenésére.
Akinek a korábbi években sem volt ideje olvasni, annak gyorsuló világunk nem szolgálhat jó hírekkel – a hangoskönyvkínálat ezt a problémát igyekszik orvosolni.
Cserna-Szabó András Veszett paradicsom című novella-gyűjteményében léha és elszánt Ádámokról valamint csábító Évákról mesél, miközben a gasztronómia is fontos szerepet kap. A novellák nemrég Rudolf Péter előadásában hangoskönyvként is megjelentek. A könyv kapcsán Cserna-Szabóval a női nemről, az irodalom szerepéről, továbbá a magas és populáris kultúra viszonyáról beszéltünk.
A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület nevéhez köthető az a mesekönyv, amelynek célja a gyerekek fogyatékosságok iránti érzékenyítése. A Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! című könyv látássérültek számára elérhető változatát november végén mutatták be a Vakok Iskolájában.
Kertész Imre, Esterházy Péter egy Történet című kötete alapján készült hangoskönyvet mutattak be tegnap délután az Örkény István Könyvesboltban.