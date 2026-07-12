Csak azért is locsolunk: a kívánt vízspórolás szorongást okoz, amire bekapcsolhat a fogyasztói dac

A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei-tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik.