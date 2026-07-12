A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei-tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik.
Kormánypárti képviselők egyre elképesztőbb reakciókkal próbálják meg lerázni az országos problémáról őket kérdező újságírókat.
Az Együtt közleményben szólította fel a Fideszt, hogy ne gördítsen akadályt a Buda-Cash és a Quaestor csődjével kapcsolatban kezdeményezett parlamenti vizsgálóbizottság felállításának útjába.