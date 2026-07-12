Csak azért is locsolunk: a kívánt vízspórolás szorongást okoz, amire bekapcsolhat a fogyasztói dac

Fertő tó;Velencei-tó;spórolás;aszály;pszichológia;Homokhátság;ivóvízhiány;hárítás;sivatagosodás;

2026-07-12 14:54:00 CEST

A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei-tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik.

A kérdés már rég nem az, mi lesz holnap, hanem hogy hol van a víz most. És miközben a mindennapi túlélésért, a tiszta levegőért és az iható ivóvízért küzdünk, a hazai közélet egészen más ritmust követ. A globális ökológiai krízis és a jelenlegi magyar politikai valóság között tátongó szakadék pedig nemcsak ijesztő, de életveszélyes is. Szárazság és vízhiány van szinte mindenhol. Számos településen, köztük Pátyon vagy Ráckevén már alig-alig folyik a víz a csapból. A helyzetet azonban ma már nem lehet pusztán csapadékstatisztikákkal vagy infrastrukturális hiányosságokkal leírni. A vízhiány és a klímaválság Magyarországon mély társadalmi, egyéni és pszichológiai krízissé vált, amelyet az aktuálpolitika csatározásai és a lakossági reakciók törésvonalai még inkább húsba vágóvá tesznek.

Kárpát-medencei elhelyezkedése Magyarországot egykor a vizek országává tette, ma viszont a vízválság frontvonalává vált. Még 70-80 évvel ezelőtt is büszkén vallotta mindenki, hogy mi, magyarok nem leszünk veszélyben, ha jön a klímaváltozás, hiszen föld alatti víztározókon ülünk, és a Duna is hömpölyög mellettünk. Sőt, személy szerint azt vallottam, hogy az ország gazdasági felemelkedését a vizeknek köszönhetjük. Aztán jött a valóság és a megannyi árvízszabályozás. Ahogy a globális felmelegedés hatásai felerősödnek, a Kárpát-medence aszályhajlama drámaian növekszik. A legdurvább példa erre a Duna–Tisza közi Homokhátság, amelyet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) már évekkel ezelőtt a félsivatagos zónák közé sorolt.

A talajvízszint itt helyenként 2–5 métert, a kritikusabb pontokon akár 6–10 métert is süllyedt az elmúlt évtizedekben. Egykor virágzó tanyasi gazdaságok és legelők válnak holdbéli, kopár tájjá, mert a fúrt kutakból már csak a száraz homok jön fel – a helyzet ijesztő.

A folyóinkon érkező vízmennyiség jelentős része egyszerűen átfolyik az országon, mert a XIX. században ránk maradt csatornarendszerek ma is arra vannak kalibrálva, hogy az árhullámokat a lehető leggyorsabban kivezessék a határokon túlra. Ez nagyon jó törekvés arra, hogy a lakosság és az épített környezet fizikai biztonságban legyen. De gondoljunk csak bele: az áradások és az árterek nem arra lettek kitalálva, hogy csodás vízparti nyaralókat építsünk rájuk, hanem hogy földet műveljünk rajtuk, és olykor hagyjuk, hogy a víz ellepje ezeket a területeket, feltöltve a föld alatti tározóinkat. Ha az áradáskor létrejövő víztöbblet átszalad az országon a gátak és a szabályozás miatt, a föld kiszárad, nem telnek meg a tározók, nem töltődnek fel a kutak, és a folyókban is kevesebb víz lesz.

Miért kell takarékoskodni? Mert a víz nem végtelen erőforrás. Amíg a vizeinket szó szerint kiűzzük az országból, addig a mezőgazdaság halódik a csapadékhiánytól. Gondoljunk a történelmi aszályokra, amelyek ezermilliárdos károkat okoznak a hazai agráriumnak, teljesen letarolva a tiszántúli kukorica- és napraforgótermést. A vízért és az energiáért folyó küzdelem a közelmúltban az aktuálpolitika legfelsőbb szintjeit is elérte, rávilágítva a gazdasági túlélés és a környezetvédelem közötti feloldhatatlan feszültségre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kénytelen volt meghozni egy fájdalmas, de pragmatikus döntést: a hálózat összeomlását elkerülendő két napra részleges felmentést adott a paksi atomerőműnek a teljesítménycsökkentés alól, holott a Duna vizének hőmérséklete már átlépte a kritikus 30 Celsius-fokos környezetvédelmi beavatkozási határt.

Ez a lépés pontosan modellezi a jelenlegi válságkezelés nehézségeit: a klímaválság olyan azonnali krízishelyzeteket teremt, ahol a rossz és a még rosszabb opciók közül kell választani. Ha lekapcsolják az erőművet, elmegy az áram, leállnak a kórházi hűtőrendszerek és a lakossági klímák, ami emberi életeket veszélyeztet; ha viszont fenntartják a termelést, a folyó ökoszisztémája szenved károkat.

Egyik döntés sem könnyű, és közben mindenkinek mindenről van véleménye. Amikor épp nem futballbírók vagy virológusok vagyunk, akkor energetikai szakértők.

Összecsapások és acsarkodások jellemzik a hangulatot, hiszen a kormányzat azt is kérte, hogy a lakosság is mérsékelje a vízfogyasztást és az áramhasználatot, hogy ne omoljon össze sem a gazdasági szektor, sem pedig az ökoszisztéma.

Ez a felülről érkező józan intés azonban a magyar valóságban azonnal beleütközik a modern fogyasztói dac és a mélyen gyökerező társadalmi igazságtalanságérzet falába. Az utcákon és a családi fészekben nem a bűntudat, hanem egy dühös, makacs refrén visszhangzik: „Egész évben gürcölök, kifizetem a megemelt számlát, miért pont én spóroljak?” Ez a reakció nem egyszerűen makacsság, hanem a kapitalista logika legtisztább megnyilvánulása. A fogyasztói társadalom arra kondicionált minket, hogy a pénz mindenható: ha megdolgoztunk érte, és letesszük az asztalra az ellenértékét, akkor alanyi jogon jár nekünk az erőforrás, és tulajdonképpen minden. Az agglomerációs övezetek zöldellő pázsitjai mögött, a budai villanegyedek és a balatoni nyaralók zárt kapui mögött a pénztárca válik a morális felmentés eszközévé. Az egyén úgy érzi, ha kicsengeti a megemelt tarifát, azzal megváltotta a jogot arra, hogy figyelmen kívül hagyja a kollektív krízist.

Elindul a titkos, éjszakai locsolás, a medencék csordultig töltése és a klímák jéghidegre tekerése, mert a megvásárolt kényelem az egyetlen menedék a kinti, ijesztő világ elől. A pszichológia ezt a jelenséget a belső hárítás és a kontrollvesztés elleni védekezésként írja le.

A klímaválság olyan gigantikus, szorongást keltő fenyegetés, amellyel az egyén képtelen egyedül szembenézni.

Amikor a politika azt kéri, spóroljunk a vízzel, azzal szembesít minket, hogy a biztonságos világunk törékeny. Erre a félelemre adott válasz a fogyasztói dac: az anyagi javainkba kapaszkodva próbáljuk megteremteni a sérthetetlenség illúzióját. Úgy teszünk, mintha a magánbirtokunk kerítése megállíthatná a környezeti összeomlást. Ez az önzőség azonban egy tragikus és veszélyes csapda, mert a piacgazdaság szabályai a természet törvényei előtt csődöt mondanak. Hiába fizet valaki vagyonokat a vízért, ha a talajvízszint süllyedése miatt a szomszéd kútja mellett az övé is kiszárad.

Hiába áll rendelkezésre a pénz a számlán, ha a túlterheltség miatt az áramhálózat térdre kényszerül, és a klíma egyszer csak leáll. A pénz nem iható, és nem képes hűvöset árasztani egy összeomló ökoszisztémában.

A „ha fizetek, akkor használom” elve elszigeteli az embert a közösségétől, és a szolidaritás helyett a túlélési harcot erősíti, ahol mindenki a másik ellen küzd a fogyatkozó javakért.

A helyzetet ráadásul tovább mérgezi a lakosság teljesen legitim kognitív disszonanciája. Hogyan is lehetne elvárni az egyéntől az áldozatvállalást, miközben tőle a medence elzárását követelik, és a szomszédos ipari parkokban behemót akkumulátorgyárak korlátozás nélkül szippantják fel a tiszta ivóvízbázist? A felülről érkező takarékossági kérések így sokak szemében nem a közös felelősségvállalásról szólnak, hanem arról, hogy a hatalom a saját strukturális hibáit és a multik kiszolgálását a kisemberekkel akarja megfizettetni. Ez a kettős mérce végleg megsemmisíti a bizalmat. Az önzőségből és a fogyasztói dacból való kilépés az egyetlen esélyünk a túlélésre. Olyan civil és szakmai összefogásnak kell létrejönnie, mint amilyeneket a Tatai-tó megvédéséért láthattunk az oda tervezett luxusszálloda ellen, vagy ahogy a debreceni és nyíregyházi családok próbálnak összefogni a gyárak ellen a gyermekeink jövőjéért. Az összefogás ott kezdődik, amikor felismerjük: a megvásárolt privilégiumaink nem mentenek meg minket. Ha a hajó süllyed, az első osztályú kabin tulajdonosa éppúgy a víz alá kerül, mint bárki más.