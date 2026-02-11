Iráni atomprogram - Nem sokat érnek a tárgyalási határidők

Ha a novemberig meghosszabbított határidőig születik is általános megállapodás az iráni atomprogramról Teherán és a vele tárgyaló nagyhatalmak között, a részletek kidolgozásához még idő kell utána - jelentette ki Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter, akit az Iran Daily című angol nyelvű napilap idézett szombaton. Így nem valószínű, hogy lesz végső megállapodás november 24-éig - tette hozzá.