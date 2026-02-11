Közeleg az országgyűlési választás időpontja, lapunk összegyűjtötte, melyek azok a dátumok, események, amelyekre érdemes lesz figyelni.
Szorított a felújítási munka határideje, amit nem módosítottak időben.
Megkezdődik a kampány, országgyűlési képviselőjelöltek ajánlásgyűjtése. Az induláshoz minden egyéni indulónak 500 érvényes aláírásra lesz szüksége.
A járvány segíti a titkolózást is.
Magyarország a 2007-2013-as források 94 százalékát lehívta a kormányzat értékelése szerint - írta a Portfolió.hu. Már csak egy-két Operatív Program van, ahol még nem zárható ki a forrásvesztés, igaz a kormány láthatóan mindent megtesz ennek elkerülésére.
Legkésőbb a jövő hét közepén mindenki megkapja a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges csomagot. Idén csaknem 4 millió küldeményt indított útnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Ha a novemberig meghosszabbított határidőig születik is általános megállapodás az iráni atomprogramról Teherán és a vele tárgyaló nagyhatalmak között, a részletek kidolgozásához még idő kell utána - jelentette ki Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter, akit az Iran Daily című angol nyelvű napilap idézett szombaton. Így nem valószínű, hogy lesz végső megállapodás november 24-éig - tette hozzá.
A hagyományos pénztárgépek is üzemeltethetőek július elseje után, ha a kereskedő teljesíti a pénztárgép-rendeletben meghatározott követelményeket - közölte tegnap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A kereskedők korábban arra készültek, hogy júliustól már tilos lesz használni az NAV-val való online kapcsolattartásra alkalmatlan pénztárgépeket.