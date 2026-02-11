Ezekre a dátumokra érdemes figyelni az április 12-i választás előtt

választás;ügyfélkapu;mozgóurna;határidők;Nemzeti Választási Iroda;választópolgárok;átjelentkezés;

2026-02-11 05:55:00 CET

Közeleg az országgyűlési választás időpontja, lapunk összegyűjtötte, melyek azok a dátumok, események, amelyekre érdemes lesz figyelni.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki a választás időpontját, addig azonban számos, jogszabályban rögzített határidő és adminisztratív lépés előzi meg a voksolást. Lapunk ezért összegyűjtötte, mikor és mire érdemes figyelni.

Az első ilyen esemény a választási értesítők kiküldése: a Nemzeti Választási Irodának (NVI) február 4. és 20. között kell postán, illetve az Ügyfélkapura vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) applikációba eljuttatnia az értesítőket. A dokumentum ugyan nem feltétele a szavazásnak, de tartalmazza a szavazókör adatait és a legfontosabb tudnivalókat.

Mozgóurnát február 5-től lehet igényelni a helyi választási irodánál. Személyesen április 10-ig, online – azonosítás nélkül – vagy levélben április 9-ig van erre lehetőség. Ezen felül elektronikus úton, azonosítást követően a kérelem a szavazás napján 12 óráig is benyújtható. Meghatalmazott útján az igényt 2026. április 10-én 16 óráig a helyi választási irodához, illetve a szavazás napján legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet eljuttatni.

Aki valamilyen okból nem a saját lakóhelyén szeretne szavazni, február 5-től április 2-án délután 16 óráig jelentkezhet át személyesen a helyi választási irodánál, illetve online, az Ügyfélkapun vagy a DÁP-on keresztül. Erre különösen érdemes figyelni akkor, ha a lakcímkártyán a lakóhely mellett tartózkodási hely is szerepel, ugyanis ilyen esetben sem lehet automatikusan a tartózkodási hely szerinti szavazókörben voksolni. Erre csak előzetes átjelentkezést követően van lehetőség, ellenkező esetben a lakóhelyhez (állandó lakcímhez) tartozó szavazókör az irányadó. Az átjelentkezés visszavonására is van mód, egészen április 9-én 16 óráig.

Amennyiben valaki külföldön él vagy tartózkodik, szintén részt vehet a választáson. Február 5-től április 2-án 16 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe vételt. Azok, akiknek magyarországi címmel rendelkező lakcímkártyájuk van, a lakóhelyükhöz tartozó választókerület egyéni jelöltjeire is szavazhatnak. A kérelem benyújtható online azonosítással az Ügyfélkapun vagy a DÁP-on keresztül, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában vagy külképviseleten. Szavazni nagykövetségeken, konzulátusokon vagy főkonzulátusokon lehet; a helyszín kiválasztásáról a választópolgár dönt, és ezután kell kérelmezni a névjegyzékbe vételt. Amennyiben az alkalmas a voksolás lebonyolítására, érdemes előzetesen tájékozódni, mivel előfordulhat, ilyenkor külső helyszínt jelölnek ki.

A szavazáshoz magyar hatóság által kiállított okmány szükséges, és arra is figyelni kell, hogy a voksolás után a borítékot le kell zárni, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen lesz. Ami az időpontot illeti, a legtöbb esetben a szavazás napja megegyezik a magyarországival, vagyis április 12-én reggel 6 és 19 óra között lehet voksolni, mindig helyi idő szerint. Kivételt képez az amerikai kontinens, ahol 2026. április 11-én 6 és 19 óra között lehet szavazni. Továbbá Algériában, Angolában, Nagy-Britanniában, Írországban, Nigériában, Portugáliában és Tunéziában április 12-én 6 és 18 óra között, Ghánában, Marokkóban és Szenegálban pedig április 12-én 6 és 17 óra között. Itt is van lehetőség a visszavonásra, amennyiben valaki úgy dönt mégis itthon szavazna. Ezt április 8-án 16 óráig teheti meg.

Akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímkártyával – így a határon túli magyarok többsége –, március 18-ig jelezhetik részvételi szándékukat a korábban felsorolt módokon, illetve postai úton is, az NVI-nek elküldött, erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével. Aki ezt korábban már megtette, tíz évig szerepel a nyilvántartásban, vagyis ha ebben az időszakban már szavazott, nem kell újra regisztrálnia. Ők kizárólag országos listára adhatják le voksukat.

Mindezeken felül lehetőség van akadálymentes szavazóhelyiség igénylésére április 9-ig, valamint a látássérült választópolgárok április 2-án 16 óráig kérhetnek Braille-írással ellátott szavazósablont.