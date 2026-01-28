Helyette Tom Homant, a Fehér Ház bevándorlási ügyekért felelős „határcárját” küldik a minnesotai műveletek felügyeletére.
Egy autó átgázolt a határellenőrzésen, mire a rendőrök tüzet nyitottak. Ekkor érkezett egy másik autó, amelyben a kislány is ült.
Catalin Chereches péntek reggel a petei határátkelőn hagyta el Romániát egy férfi rokonának a személyi igazolványával.
Vonattal akart Romániából Magyarországra utazni egy orosz állampolgár, aki ellen az orosz hatóság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A 38 éves férfit a határon elkapták.
Fegyvert használtak a román határrendészek hétfőn hajnalban egy embercsempész által vezetett jármű megállítására, az incidensben két menekült és egy rendőr megsebesült.
Ismét korrupcióval gyanúsított rendőröket fogtak el a záhonyi határrendészeti kirendeltségen - számolt be az M1 aktuális csatorna hétfőn, esti Híradójában. Az M1-nek Pintér Sándor belügyminiszter hangsúlyozta: könyörtelenül kizárnak mindenkit, aki a korrupcióval megfertőződött.
Nem várható, hogy a menekülthullám Horvátország felé veszi az irányt, miután Magyarország kedden szigorúbb intézkedéseket vezet be határán - ezt Zlatko Sokolar, a horvát határrendészeti igazgatóság vezetője jelentette ki Zágrábban.
Határrendészeti igazgatóságot állít fel a rendőrség szeptember 1-jével, a magyar-szerb határ védelmét 2106 fővel erősítik meg - jelentette be Papp Károly országos rendőrfőkapitány szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Megerősítették a határrendészeti szolgálatot Csongrád megyében az egyre több határsértő miatt – közölte a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.
Tíz határrendészt vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei a gyulai határrendészetnél csütörtökön nyilvánosságra került korrupciógyanú miatt - közölte pénteken a főügyészség. A kihallgatáson valamennyi gyanúsított megtagadta a vallomástételt. Őket hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsítják.
Visszavonta a Gyulai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének és határrendészeti osztályvezetőjének kinevezését a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője - közölte honlapján a rendőrség.
Nem a magyar határrendészet munkatársa "kalapozott" január 3-án azon a Bukarestből Londonba tartó román buszon, amelynek útjáról képes riportban számolt be a Mail On Sunday - írta hétfőn a nol.hu a román-magyar határátkelőnél készült, a portál birtokába került térfigyelő kamera felvétele alapján.