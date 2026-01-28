Nem a magyar határőr "kalapozott"

Nem a magyar határrendészet munkatársa "kalapozott" január 3-án azon a Bukarestből Londonba tartó román buszon, amelynek útjáról képes riportban számolt be a Mail On Sunday - írta hétfőn a nol.hu a román-magyar határátkelőnél készült, a portál birtokába került térfigyelő kamera felvétele alapján.