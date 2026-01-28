Leváltották a minneapolisi razziák parancsnokát

Egyesült Államok;leváltás;határrendészet;Donald Trump;bevándorlásellenesség;Tim Walz;

2026-01-28 08:05:00 CET

Helyette Tom Homant, a Fehér Ház bevándorlási ügyekért felelős „határcárját” küldik a minnesotai műveletek felügyeletére.

Távoznia kell Minneapolisból Gregory Bovino határőrparancsnoknak, aki a városban zajló erőszakos bevándorlóellenes razziák jelképévé vált, mivel rendőrei által elkövetett második gyilkosság nyomán a Trump-adminisztráció úgy döntött, átalakítja a műveletek vezetését, és csökkenti a szövetségi jelenlétet Minnesota állam fővárosában. A kormány egy magas rangú tisztviselője a Reutersnek tegnap azt mondta, Bovino és néhány ügynöke elhagyja Minnesotát. Egy másik forrás szerint megfosztották őt a határőrség „nagy parancsnoka” címétől, és visszahelyezték az USA-mexikói határ kaliforniai középső szektorának vezető járőrügynöki tisztébe.

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy helyette Tom Homant, a Fehér Ház bevándorlási ügyekért felelős „határcárját” küldi a minnesotai műveletek felügyeletére. A Fehér Ház azután hozta meg éles stratégiaváltását jelző lépését, hogy Bovino emberei szombaton több lövéssel megölték Alex Pretti 37 éves intenzív osztályos ápolót, aki egy a razziák elleni tüntetést figyelve egy megtámadott nő segítségére kelt. Bovino és a kormányzat más tisztviselői azt állították, hogy Pretti a nála lévő pisztollyal a rendőrök életére tört, videófelvételek és a szemtanúk beszámolói azonban semmi ilyet nem támasztottak alá, s az ügy Trump számára is kínossá vált.

Az elnök hétfőn azt mondta, hogy kormányzata felülvizsgálja az esetet. Közlése szerint békülékeny beszélgetést folytatott Minnesota kormányzójával, Tim Walzcal és Minneapolis polgármesterével, Jacob Freyjel is – holott Trump korábban éppen e két demokrata vezetőt vádolta a gyilkosságokba torkolló ellenállás szításával. „...úgy tűnt, valójában hasonló hullámhosszon vagyunk” – állította Trump a Truth Social portálon. A volt alelnökjelölt Walz és Trump a kormányzói hivatal szerint „megegyeztek, hogy megvizsgálják a szövetségi ügynökök számának csökkentését Minnesotában”, és együttműködnek „az erőszakos bűnözőkkel kapcsolatos bevándorlási ügyek végrehajtásában”.

Beszámolók szerint Trump amiatt kényszerült meghátrálni, mert kormányára nyomás nehezedik néhány prominens republikánus politikus részéről, akik csatlakoztak az ellenzéki demokratákhoz, és széles körű vizsgálatot követeltek. Chris Madel minnesotai republikánus kormányzójelölt „teljes katasztrófának” nevezte az ott zajló bevándorlási műveletet és visszalépett a választási versenytől. Ráadásul Madel volt a védőügyvédje annak az ügynöknek, aki a hónap elején Minneapolisban agyonlőtt egy másik amerikai állampolgárt, Renee Good háromgyerekes anyát.

Bovino Trump deportálási kampányának egyik legagresszívabb híve és leggyűlöltebb alakja volt, aki saját videókban kürtölte világgá álarcos ügynökeinek kegyetlen razziáit. A CNN arról számolt be, hogy a belbiztonsági minisztérium zárolta Bovino hozzáférését közösségimédiás fiókjaihoz.