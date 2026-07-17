Milyen összefüggések, kapcsolatok vannak az ötvenes évek legszörnyűbb jusztizmordjai és a néhány évvel korábbi háború, a holokauszt, a vidéki gettók történetei és szereplői között? Závada Pál új, Pernye és fű című regénye megvilágítja ennek a kérdésnek a hátterét. Minden valóságfeltáró kezdeményezésre adna pénzt, hogy ne csak a botrányok és a politikailag gyorsan learatható sztorik érkezzenek vidékről. Interjú.
Az MSZP több olyan javaslatot fogalmazott meg, amelyekkel szerintük csökkenthető lenne a magyarországi szegénység, ezek egyike egy olyan állami átvevő és továbbértékesítő hálózat létrehozása, amely minden településen megvásárolná a háztáji terményeket - mondta el az ellenzéki párt két országgyűlési képviselője, Bangóné Borbély Ildikó és Harangozó Gábor újságíróknak szombaton, Budapesten.