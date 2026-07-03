Szabadon az objektív mögött

Reprezentatív életmű-kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. Szabad szemmel címmel a huszadik század második fele egyik legnagyobb fotósa, Hemző Károly művei láthatók. Szerelmes volt a sportba, a lovakba, és remek zsánerfotókat meg ételképeket készített. Izgatta a fanatikusan elszánt, a test és a lélek korlátait átlépő ember. Az, aki nagyra képes, és az is, aki hétköznapi munkájában hősiesen megállja a helyét. A Szarka Klára kurátor intenciói szerint összeállított kitűnő tárlat március 15-ig látható.