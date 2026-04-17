Az NVB hitelesített egy szakszervezeti kezdeményezést, de az még nem jogerős. Ha azzá válik, legalább kétszázezer aláírást kellene összegyűjteni, hogy a parlament köteles legyen kiírni a referendumot. Magyar Péter korábban azt ígérte, a leendő Tisza-kormány enélkül is döntene.
Még az idén, illetve ebben a ciklusban jogszabálycsomag készülhet az orvosi döntéseket távolból segítő (telemedicina) eszközök alkalmazásáról – derült ki Takács Péter egészségügyi államtitkár előadásából, aki a Digital Health Summit budapesti konferenciáján tartott előadást.
Jakab Péter megköszönte a támogatást.
A bíróság által hitelesített kérdés egy jogi csavarral az érintett terület esetleges önkormányzati kisajátítását tenné lehetetlenné. A kiíráshoz egy hónap alatt több mint 25 ezer aláírást kell összegyűjteni.
Nincs hitelesítési engedély azokra az eszközökre, amikkel a rendőrség jelöletlen kocsijai mérik a gyorshajtókat - írja a 24.hu. A rendőrség szerint ez egyszerűen nem igaz.
Újabb, a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdések hitelesítését tagadta meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
Megkapta a szükséges engedélyeket a hatóságoktól a felújított Szusza Ferenc Stadion, amelyet így NB I-es mérkőzések rendezésére alkalmasnak nyilvánított a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), ugyanakkor a pálya talaja miatt elmarad a Vasas hétvégi találkozója.
Hitelesítette a vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazási kérdés aláírásgyűjtő ívét legutóbbi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Az Index információ szerint a szervezet elnökének előzetes megállapítása szerint azért voksolt az hitelesítés mellett, mert a kérdés a választópolgár számára egyértelműen eldönthető, a kérdés támogatása esetén világosan látszik belőle annak következménye.
A Nemzeti Választási Bizottság csütörtöki ülésén 5-2 arányban támogatta a kezdeményezést, ami azt célozza, hogy a parlamenti képviselők se kaphassanak öregségi nyugdíjat a megbízatásuk idejére, ahogy mások sem kaphatnak a munkaviszonyuk mellett.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtök délutáni ülésén nem hitelesítette az előre hozott választásról szóló népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét.