Nem biztos, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a szeptember elején elindult Otthon Start ellenére ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződések száma nem lett kiemelkedő.
A decemberi adat 16 hónapos rekord és kezdi megközelíteni azoknak az időknek a szintjét, amikor az alapkamat és a hitelkamatok alacsonyak voltak.
A felszínen nem sok gond látszik a lakossági hitelpiacon, pedig a mélyben akad miért aggódni. A jelzáloghitelek közel 20 százalékát például késedelmesen fizetik, s közeledik egy méretesnek igérkező "új" probléma is.
A magyarok hitelekbe vetett bizalma növekvő tendenciát mutat az elmúlt időszakban, a lakosság közel kétharmada elfogadja, vagy egyenesen lehetőségként tekint a jó konstrukciókra, derül ki a Cofidis Hitel Monitor felméréséből. Ennek ellenére három emberből ketten gondolják azt, hogy a hitelek tartalmaznak olyan rejtett költségeket, amelyekkel csak a szerződés megkötése után szembesülnek.
Az európai intézményi kötvénypiaci befektetők nagy többsége szerint már nem az euróövezeti szuverén adósságproblémák, hanem az ukrajnai válság jelenti a legnagyobb európai hitelpiaci kockázatot - közölte idei második negyedéves felmérésének adatait ismertetve szerdán Londonban a Fitch Ratings.
A magyar kormány hibát követetett el azzal, hogy szakított a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). A szervezet ugyanis sokkal kedvezőbb feltételekkel nyújtott kölcsönt annál, mint amit a kormány a piacról vett fel. A legutóbbi IMF hitel kamata ugyanis 2,5 százalékos volt ötéves futamidőre, míg a pénzpiacról a kormányzat 4,5 százalékos kamatozású kölcsönt szerzett ugyancsak ötéves lejáratra.