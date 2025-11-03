Nem siker a drága piaci hitelfelvétel

A magyar kormány hibát követetett el azzal, hogy szakított a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). A szervezet ugyanis sokkal kedvezőbb feltételekkel nyújtott kölcsönt annál, mint amit a kormány a piacról vett fel. A legutóbbi IMF hitel kamata ugyanis 2,5 százalékos volt ötéves futamidőre, míg a pénzpiacról a kormányzat 4,5 százalékos kamatozású kölcsönt szerzett ugyancsak ötéves lejáratra.