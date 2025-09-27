A vezérkar térképpel válaszolt az ukránoknak, kizártnak nyilvánítva, hogy bárki Magyarország területéről észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről.
Több ezer fegyveres katonával, terepjárókkal, harcjárművekkel is jelen lesz az ország déli határainál a Magyar Honvédség - ezt a Honvéd Vezérkar főnöke közölte az állami televízióban.
Először konzultál a pártokkal, aztán dönt a kormány az Iszlám Állammal szembeni katonai szerepvállalásról. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter közölte tegnap, a honvédelmi és a nemzetbiztonsági bizottság tegnapi zárt ülése előtt. "Ha van nemzeti ügy, ez az" - szögezte le hozzátéve, ennek nem kormány-ellenzék dimenzióban kell eldőlnie, azt szeretnék, ha minél szélesebb körű támogatást tudnának a parlamentben szerezni.
A honvéd vezérkar közeljövőben tervezett iraki helyszíni szemléje után is egyeztetni kíván az Iszlám Állam elleni magyar katonai szerepvállalásról az Országgyűlés külügyi, honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottságában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.