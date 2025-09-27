Bizonytalanság a misszió körül

Először konzultál a pártokkal, aztán dönt a kormány az Iszlám Állammal szembeni katonai szerepvállalásról. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter közölte tegnap, a honvédelmi és a nemzetbiztonsági bizottság tegnapi zárt ülése előtt. "Ha van nemzeti ügy, ez az" - szögezte le hozzátéve, ennek nem kormány-ellenzék dimenzióban kell eldőlnie, azt szeretnék, ha minél szélesebb körű támogatást tudnának a parlamentben szerezni.