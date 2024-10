Magyar szálak az offshore-botrányban

Több offshore-ozó magyar szereplő neve is előkerülhet még abból a 11,5 millió fáljból, amelyet a napokban szellőztettet meg a német Süddeutsche Zeitung. Egy panamai offshore ügyeket intéző ügyvédi iroda nyilvánosságra került adatbázisa állam- és kormányfőknek, politikusoknak, neves közéleti személyeknek, és ismert üzletembereknek okozhat kellemetlen perceket. A német napilaphoz került adathalmazt az International Consortium of Investigative Journalists koordinálásával 76 ország több mint 370 újságírója dolgozta fel, közöttük volt a magyar szálakat is vizsgáló Direkt36.hu.