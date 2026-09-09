Orbán Gáspár tevefarmalapítóként is nyomott hagyott volna Csádban a magyar adófizetők milliárdjaiból

A volt miniszterelnök fia az afrikai országban nem csak katonaként adta elő magát, humanitárius tevékenységként a magyar agráregyetem segítségével szervezte a 126 tevét befogadni képes telep létrehozását. Még az állatokra szerelhető nyomkövetőket is kormányzati repülőgéppel vitették Csádba.