A volt miniszterelnök fia az afrikai országban nem csak katonaként adta elő magát, humanitárius tevékenységként a magyar agráregyetem segítségével szervezte a 126 tevét befogadni képes telep létrehozását. Még az állatokra szerelhető nyomkövetőket is kormányzati repülőgéppel vitették Csádba.
Az együttműködés erősítéséről beszélt a magyar államfő az ukrán közigazgatási vezetőivel Beregszászon, az Orbán-kormánynál jóval barátságosabb hangnemet megütve a szomszédos országgal.
Székely László ombudsman szerint a migráció miatt kialakult helyzetben a humanitárius probléma kezelése az elsődleges, az embert kell látni a menekültekben.
Visszatértek Oroszországban a második humanitárius segélyszállítmányt szállító teherautók, szombaton estére minden jármű incidensek nélkül átlépte a határt, jelentette az orosz Itar-Tassz hírügynökség. A szombaton visszatérő járművek száma megegyezik a határt pénteken átlépő teherautók számával, közölte az orosz vámőrség déli parancsnoksága.
Több mint 2700, Észak-Afrikából indult illegális bevándorló segítségére siettek a Földközi-tengeren szolgáló olasz hadihajók péntek és vasárnap között. Két ember életét vesztette.