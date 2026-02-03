Buda-Cash, Hungária - Megkezdődött a károsultak kifizetése

A Buda-Cash Brókerház Zrt. és a Hungária Értékpapír Zrt. közel négyezer ügyfele napokon belül hozzájuthat a Befektető-védelmi Alap (Beva) által fizetett kártalanításhoz, miután a szervezet átutalta részükre a kártalanítás összegét a kifizetést teljesítő takarékszövetkezeti fiókokba - tájékoztatott a Beva pénteken.