Az Idősek Tanácsa szerint a nyugdíjasoknak egyre jobb a helyzetük

Remek hírekkel indít ma a távirati iroda, csodálatos országban élünk, ahol a nyugdíjasok is elfelejthetik a csirkefarhátat, és színhúsra válthatnak, hogy a többi olyan luxusról ne is beszéljünk, amely luxusban fürdőznek nem csak pazar magánvilláikban, de még munka közben is az arra nyilván érdemes kormánypárti politikusok, és csatolt részeik. Még le sem ülepedett az Erzsébet-utalvány-adomány által keltett hullámverés, máris jelentkezett az Idősek Tanácsa: nekik is lenne mondanivalójuk.