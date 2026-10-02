Válságban a magyar háziorvosi ellátás, 2027-re ígéri a stabilizáló csomagot a kormány

Már 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol helyettesítéssel biztosítják a háziorvosi ellátást, van olyan doktor, aki egyszerre két-három praxist is visz. A kormány jövőre több pénzzel és szakemberrel, valamint több, a háziorvosnál elérhető ellátással próbálná megállítani a rendszer fogyását.