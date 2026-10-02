Már 1,4 millió ember él olyan körzetben, ahol helyettesítéssel biztosítják a háziorvosi ellátást, van olyan doktor, aki egyszerre két-három praxist is visz. A kormány jövőre több pénzzel és szakemberrel, valamint több, a háziorvosnál elérhető ellátással próbálná megállítani a rendszer fogyását.
Idén, miután tavaly elmaradt a járvány, a szokásosnál is nagyobb a tétje az influenza-elleni oltások beadásának - mondta lapunknak Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főorvosa.
A jelenlegi adatok alapján 13 megyében a rendelkezésre álló készletek elégségesek, ők már nem kértek további oltóanyagot.
Az állam felvásárolja a piacon elérhető influenzaoltásokat, hogy a lehető legtöbben megkaphassák a háziorvosoknál a vakcinát térítésmentesen. A gyógyszertárakba így vélhetően idén nem jut majd, ahol viszont egyre erősebb a roham érte.
Továbbra is a rizikócsoportba tartozókra, az idősekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre kell vigyázni – hangsúlyozta.
A főorvos azt hangsúlyozta, hogy az influenzajárvány ugyanazt a csoportot veszélyeztetni, mint a koronavírus.
Túljutott a klinikai tesztek első fázisán egy univerzális influenzaoltás.
Három idős ember halála miatt péntektől leállították az influenza elleni védőoltást az észak-olaszországi Lombardiában.