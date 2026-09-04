Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
Tyimur Ivanovot a kedd este a munkahelyén vette őrizetbe a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
A kormány nem a forgalmi adatokkal indokolta, hogy autópályát kíván építeni Zalaegerszeg és az M7-es között 44 kilométeren 400 milliárd forintért, hanem azzal: minden megyei jogú város legyen elérhető kétszer kétsávos úton.
Az első ütemben a Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasz épülhet meg.
Noha korábban ezeket elhalasztották, most a folytatás mellett döntöttek.
Nehéz szülés volt, de az amerikai képviselőház végül csak megszavazta az elnök programjának egyik leglényegesebb elemét. Hátra van még a másik, de az még nehezebb lesz.
A szenátusban kétpárti támogatást kapott az ezermilliárd dolláros fejlesztési csomag. Trump most az irigységtől sárgul.
Szerinte Amerika ezzel nyerné meg a jövőt.
Soha olyan kevés lakóingatlan még nem épült Magyarországon, mint 2013-ban, és ez még a szakembereket is megdöbbentette. Az építőipart már szinte kizárólag az uniós pénzeken létesülő infrastruktúrális beruházások tartják életben. Legkorábban 2015-ben bővülhet a lakásépítési piac, de az sem kizárt, hogy ebben a szegmensben még évekig tart a súlyos válság. A szakértők szerint az építőipar beindulása csak a gazdasági fellendüléssel, a hitelkereslet élénkülésével, a vásárlóerő és a bizalom helyreállításával képzelhető el.