Nem javul, romlik az építőipar helyzete

Soha olyan kevés lakóingatlan még nem épült Magyarországon, mint 2013-ban, és ez még a szakembereket is megdöbbentette. Az építőipart már szinte kizárólag az uniós pénzeken létesülő infrastruktúrális beruházások tartják életben. Legkorábban 2015-ben bővülhet a lakásépítési piac, de az sem kizárt, hogy ebben a szegmensben még évekig tart a súlyos válság. A szakértők szerint az építőipar beindulása csak a gazdasági fellendüléssel, a hitelkereslet élénkülésével, a vásárlóerő és a bizalom helyreállításával képzelhető el.