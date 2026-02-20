Ingatlanügy: az MSZP szigorítaná az eladásokat

A szocialisták kezdeményezik azon II. kerületi ingatlanvásárlások utólagos kivizsgálását, amelyek körül "a belvárosi ingatlanbotrányban" érintett egyes cégek is "felbukkantak". A II. kerületi önkormányzat közölte, tevékenységét a jogszabályok betartásával végzi, és áll minden vizsgálat elé.