Megerősítette Lázár János tárcája, eladnák a budapesti pályaudvarok körüli állami ingatlanokat

Lázár János;Vitézy Dávid;ingatlaneladások;

2026-02-20 17:27:00 CET

A bevételt a budapesti főpályaudvarok felújítására költenék.

Előzőleg a VSquare nyomán lapunk is megírta, hogy Lázár János választás előtti végkiárusításra készül Budapesten: az Orbán-kormány terveket dolgozott ki a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanok értékesítésére az április 12-i választásokat megelőző hetekben. Gyorsított eljárásban megszabadulnának például Kelenföldön az Indóháztól és környékétől, illetve a Volánbusz-pályaudvar körüli résztől, a Déli mindkét oldalán lévő állami területektől, a Nyugatinál pedig a Podmaniczky utca menti sáv nagy részétől.

Az értesülés után Vitézy Dávid közölte, több vasúti forrása egyértelműen megerősítette a VSquare beszámolójában foglaltakat. „Ez teljes nonszensz, végkiárusítás választás előtti pánikban. Ezeket az óriási budapesti vasúti területeket csak úgy szabadna hasznosítani, ha van világos jövőkép ezek beépítésére és funkciójára, célszerűen az állam és a főváros együttműködésében. Bárhol is nézzük, a csehektől az olaszokig, a felszabaduló városi vasúti rozsdaterületeket nem kiárusítják haveroknak, hanem átgondolt városfejlesztési terv alapján vonnak be az államok és városok közösen befektetőket, számos közcélú beruházást is előírva. Talán nem is kell sorolnom, mindegyik pályaudvarunk körül hány ilyen közcélú beruházás várat magára, a Déli állapotát vagy Kelenföldön az állomási funkciók hiányát látva talán ez nem is igényel sok magyarázatot” - értékelt a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki szerint „választások előtt néhány héttel lezavart értékesítés csak újabb Maxi-Dubajokat fog létrehozni, átgondolatlan óriás lakótelepeket, túlzott beépítéseket, és eleve, az állam budapesti aranytartalékának áron alul való gyorsított magánkézbe adását.” Ezért a várospolitikus közölte, hogy első lépésben a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen azt fogja javasolni, hogy Budapest egységesen és világosan utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek kijátszását, és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium minderre a Telexnek úgy reagált: „Amit Vitézy Dávid »kinyomozott«, az elejétől a végéig nyilvános, átlátható és szigorúan szabályozott folyamat – egyebek mellett a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd. A MÁV-csoportnál a soron következő választások időpontjától függetlenül, folyamatosan zajlik a vasútüzemhez nem szükséges, arról gondosan leválasztott területek piaci alapon történő hasznosítása. A rozsdaterületek értékesítéséből származó bevétel minden egyes fillérjét a budapesti főpályaudvarok felújítására költjük, mindenekelőtt a Déli pályaudvarra, amely az elmúlt évtizedek legjelentősebb állomásfejlesztési beruházása keretében újul meg teljesen és bővül újabb, a térségben élőket is kiszolgáló funkciókkal. Nem értékvesztés történik, hanem értéknövelés: mind a MÁV-csoport, mind a főváros gyarapodik a kérdéses ingatlanok hasznosításával.”