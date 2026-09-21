Magyar Péter ismét felszólal napirend előtt a kétnapos parlamenti ülés kezdetén. Szekeres Pál volt EP-képviselő személyében új tagja lehet a Fidesz-frakciónak.
Az Országgyűlés napirendjén az interpellációk és kérdések, illetve az azokra adott válaszok után nemzetközi szerződések szerepelnek.
Kapott hideget és meleget is a miniszterelnök a parlament délutáni interpellációs időszakában és az azonnali kérdések között is.
A kormányhoz címzett interpellációkkal kezdődik ma az Országgyűlés négynapos ülése - informál a házelnök napirendi javaslata alapján az MTI.
A képviselők a kormányt interpellálják az Országgyűlés ma kezdődő kéthetes ülésének első napján.A házelnök előzetes napirendi javaslata szerint az ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amit az interpellációk és az azonnali kérdések követnek- tudatja az MTI.
A kormányhoz intézett interpellációkkal kezdődik ma az Országgyűlés négynapos ülése.
Hadházy Ákos, az LMP képviselője az Országgyűlésben interpellációjában arról beszélt: menetrendszerűen kerülnek elő olyan Fidesz-közeli cégek, amelyek a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyva nyernek hatalmas EU-s pénzeket.
Ezt a szocialista Bangóné Borbély Ildikó kérdezte az Országgyűlésben, az interpellációs időszakban. A politikus szerint ugyanis alig 142 ezer érintett kaphat szerinte ételt, ami - tekintve a nagy számú rászorulót - kevés.
Négynapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők ma két órában interpellálhatják a kormányt, majd a keddi szavazásokat készíthetik elő.
A Raoul Wallenberg Szakközépiskola épületét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek akarják "átjátszani", a tanulókat pedig több másik intézményben akarták szétszórni. Az elképzelést nem előzte meg egyeztetés. Igaz, utólag készült egy megállapodás, hogy az iskola mégis működhet, csak máshol és más formában - erről a szocialista Kiss László beszél a parlamentben. A politikus az interpellációs időszakban feltette a kérdést: miért akarják bezárni a Raoul Wallenberg Szakközépiskolát és mi a helyzet a Neptun utcai általános iskolával?
A főpolgármester, a főjegyző és a bizottsági elnökök interpellálhatóságának visszaállítását javasolja a Demokratikus Koalíció (DK) a Fővárosi Közgyűlés négy másik ellenzéki pártjával összefogva.
Az Országgyűlés mai ülésén kezdi alkalmazni a házelnök javaslata alapján elfogadott új munkarendjét, miszerint a képviselők két órán keresztül interpellálhatják a kabinetet, majd előkészíthetik a keddre tervezett szavazásokat.
Az Országgyűlésben a képviselők ma kérdezhetik először a harmadik Orbán-kormány tagjait.