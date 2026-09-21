MSZP: de miért is akarják bezárni a Wallenberg-iskolát?

A Raoul Wallenberg Szakközépiskola épületét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek akarják "átjátszani", a tanulókat pedig több másik intézményben akarták szétszórni. Az elképzelést nem előzte meg egyeztetés. Igaz, utólag készült egy megállapodás, hogy az iskola mégis működhet, csak máshol és más formában - erről a szocialista Kiss László beszél a parlamentben. A politikus az interpellációs időszakban feltette a kérdést: miért akarják bezárni a Raoul Wallenberg Szakközépiskolát és mi a helyzet a Neptun utcai általános iskolával?