A javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszavételéről is tárgyal hétfőn az Országgyűlés

Országgyűlés;törvényjavaslatok;parlamenti vita;interpellációk;Szekeres Pál;azonnali kérdések;Magyar Péter;

2026-09-21 06:54:00 CEST

Magyar Péter ismét felszólal napirend előtt a kétnapos parlamenti ülés kezdetén. Szekeres Pál volt EP-képviselő személyében új tagja lehet a Fidesz-frakciónak.

Az Országgyűlés hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdi meg kétnapos ülését. A napirend előtti felszólalások után a képviselők igazolhatják a fideszes Szekeres Pál mandátumát. A volt EP-képviselő, aki leteszi majd az esküjét, az augusztus 20-án lemondott Lázár Jánosnak, az előző kormány beruházási miniszterének a helyét foglalja el az Országgyűlés Fidesz-frakciójában. Az ő európai parlamenti mandátumát az Országgyűlésből szintén távozott Orbán Balázs veszi át.

A napirend elfogadása után másfél órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik, ezt követően jön a törvényjavaslatok vitája. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is. Megvitatják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását. Ennek tárgyalását szintén sürgős eljárásban kérte a kormány.

Napirenden szerepel a magyar építészetről szóló törvény módosítása, amelynek célja egyebek mellett az Otthon Start Program keretében megvalósuló építési beruházások esetében a korábban tervezett, de még meg nem megvalósult nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a kormány új, kidolgozás alatt lévő lakásépítési programjával.

Az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával törvényi szintre emelkedhetnek a kormányzat és Budapest közötti egyeztetés legmagasabb szintű fórumára, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályok. A javaslat elfogadásával az V. kerületi Vörösmarty tér, Podmaniczky tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-jétől 99 évre ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet az V. kerületi önkormányzattól. Ugyancsak sürgős eljárásban vitatja meg a parlament a egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, amelynek elfogadása esetén megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.