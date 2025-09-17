"Hatalmas vagyont visz el az állam" - Erővel vették el az iskolákat

Jóllakott az egyre terebélyesedő "kisgömböc": az ország minden önkormányzati működtetésű iskoláját bekebelezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik). A helyhatóságok december 15-ig kaptak időt, hogy aláírják az átadásról szóló megállapodást a "decentralizálás" után sem túl bizalomgerjesztő állami fenntartóval. A 483 érintett önkormányzat közül nyolc nem írt alá semmit, elfogadhatatlannak tartotta a Klik feltételeit. Az "engedetlenek" közül kettővel végül mégis csak sikerült nyélbe ütni a megállapodást, Tiszaeszlártól, Csömörtől, Gödöllőtől, Dunaújvárostól, Elektől és Szegedtől viszont erővel kellett elvenni az iskolákat.