A Fidesz oktatáshoz értő tagjait partvonalon kívülre szorították, a miniszterelnök pedig nem hisz abban, hogy az oktatás lehet a kiindulópontja egy felfele ívelő, működő országnak – erről is beszélt Hiller István volt oktatási miniszter a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat legújabb részében.
A MET újra Strasbourgban fog küzdeni az egyházi státuszáért.
Jóllakott az egyre terebélyesedő "kisgömböc": az ország minden önkormányzati működtetésű iskoláját bekebelezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik). A helyhatóságok december 15-ig kaptak időt, hogy aláírják az átadásról szóló megállapodást a "decentralizálás" után sem túl bizalomgerjesztő állami fenntartóval. A 483 érintett önkormányzat közül nyolc nem írt alá semmit, elfogadhatatlannak tartotta a Klik feltételeit. Az "engedetlenek" közül kettővel végül mégis csak sikerült nyélbe ütni a megállapodást, Tiszaeszlártól, Csömörtől, Gödöllőtől, Dunaújvárostól, Elektől és Szegedtől viszont erővel kellett elvenni az iskolákat.
Több önkormányzati szövetség is elfogadhatatlannak tartja a kormány tervét, amely szerint teljesen állami kézbe vennék az iskolákat, és azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatásért felelős tárca vezetőjével.