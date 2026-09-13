David Shulman cikke a The New York Review of Booksban jelent meg, magyar változatát a szerző és a lap engedélyével közöljük.
A napi hírek gyorsan elsodorják vagy legalábbis felülírják az egy-két hetes személyes benyomásokat is. Az izraeli belpolitikában most épp az a fő esemény, hogy Mandelblit legfőbb ügyész vádemelési javaslatot tett a hivatalban lévő és épp választási kampányt folytató miniszterelnök ellen.
A túlfűtött hangulatú választások utóhatásaként megtámadtak két, baloldali elkötelezettségét nyíltan vállaló művészt Izraelben – értesült a helyi média.
A magyar kormányfő levélben gratulált Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek pártja választási sikeréhez - tudatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.