Vidnyánszky János vitézt rendez

Családi darabbal várja a közönséget a Nemzeti Színház: a Petőfi Sándor János vitéz című művéből készült előadást pénteken mutatják be Vidnyánszky Attila rendezésében. Vidnyánszky Attila elmondta, hogy Petőfi költeménye régi nagy szerelme, a legnagyobb világirodalmi alkotásokkal azonos szinten megírt mű. Már Debrecen is meg akarta rendezni, de idő szűke miatt végül az elbeszélő költemény alapján írt Kacsóh Pongrác-daljátékot mutatták be az operatagozattal.