A Tisza Párt hivatalos programjában ezt olvasom: „Visszaadjuk az önkormányzatok hatásköreit, feladatait és az ehhez szükséges forrásokat. Megszüntetjük az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását.” Ez a sokak számára nagyon szépen hangzó javaslat a rendszerváltást megelőző tanácsrendszert felváltó érdemi önkormányzatiság vissza-, és az eredeti állapot helyreállítását, az „in integrum restitutiót” ígéri.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter újabb részleteket közölt a járások fejlesztéséről és az iparűzési adó elvonásáról. Szerinte a főváros már nagyon fejlett, annyira, hogy az ország többi részének is lendületet adhat.
Bodrogközi polgármesterek megkongatták a vészharangot: szerintük az állam arra készül, hogy visszanyesse a járásokat, ami egyértelműen hátrány lenne a vidéknek.