Javaslat átfogó önkormányzati reformra

A Tisza Párt hivatalos programjában ezt olvasom: „Visszaadjuk az önkormányzatok hatásköreit, feladatait és az ehhez szükséges forrásokat. Megszüntetjük az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását.” Ez a sokak számára nagyon szépen hangzó javaslat a rendszerváltást megelőző tanácsrendszert felváltó érdemi önkormányzatiság vissza-, és az eredeti állapot helyreállítását, az „in integrum restitutiót” ígéri.