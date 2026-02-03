A jelölőszervezetek korlátozás nélkül bárkit megkereshetnek a kampány alatt, tiltani kell, ha valaki ezt nem akarja

A választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi a jelölteknek és a listát állító jelölőszervezeteknek, hogy a kampány céljaira igényeljék a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét a választási irodáktól.