A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölőszervezetek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.
A választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi a jelölteknek és a listát állító jelölőszervezeteknek, hogy a kampány céljaira igényeljék a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét a választási irodáktól.
Az EP-választáson eddig már 28 párt indulhat jogerősen, az önkormányzati választáson 319, a nemzetiségi választáson pedig 74 jelölőszervezet.
A pártok megbízottai ellenőrizhetik majd a szavazási iratokat, illetve a szavazatszámlálás törvényességét.
Korábban már nyilvántartásba vett 22 pártot, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül négyet.
A listán ott van a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, de a Magyar Szegények és Dolgozók Demokratikus Szervezete is.
Három hetük van az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek, hogy eltávolítsák a kampány időszakában közterületeken elhelyezett plakátjaikat.
Kilenc újabb jelölőszervezetet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén az október 12-i választásokra, hetet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, kettőt a nemzetiségi választásra.
Az április 6-i országgyűlési választáson indult és központi költségvetési támogatásban részesült valamennyi jelölőszervezet elszámolását ellenőrzi az Állami Számvevőszék. A közlemény emlékeztetett: a szervezet hivatalból ellenőrzi a választáson mandátumhoz jutott jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásait.
Két újabb országos nemzetiségi önkormányzatot, a szerbet és a szlovákot, valamint két pártot vett nyilvántartásba jelölőszervezetként csütörtök reggeli ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Így már összesen 80 szervezet indulhat a választáson.