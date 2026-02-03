Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a jelölőszervezetek

választás;nyilvántartásba vétel;Nemzeti Választási Bizottság;jelölőszervezetek;

A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölőszervezetek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) az április 12-ei országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölőszervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól kell kérniük nyilvántartásba vételüket. Erre a pártoknak és az országos nemzetiségi önkormányzatoknak február 3-ától van lehetőségük.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A választási bizottság visszautasítja a jelölőszervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

A jogerősen nyilvántartásba vett párt, mint jelölőszervezet ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet, listát állíthat, jelöltjének, listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokba megbízott tagot delegálhat, választási kampányt folytathat.

Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem.