Jenei Imre sok szép sikert ért el, de mind közül kimagaslik az első béketábori diadal a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK), amelyre edzőként vezette a Steauát a döntőben a Barcelona ellen.
A korábbi román válogatott és a Steaua Bukarest edzőjeként BEK-győztes Jenei Imre lesz Orbán Viktor futballügyi főtanácsadója.
A román válogatottat valamivel erősebbnek tartja a magyarnál, ugyanakkor vallja, a két ország labdarúgása hasonló cipőben jár. Úgy véli, Románia holnap beérné döntetlennel is, ám az együttes mégsem csak védekezni fog. Megszokta, hogy támadják innen is, onnan is, mégis igyekszik őszinte maradni. A korábban mindkét válogatottat irányító legendás edző, a nagyváradi Jenei Imre nyilatkozott a Népszavának.