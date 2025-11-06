„Megszoktam, hogy támadnak”

A román válogatottat valamivel erősebbnek tartja a magyarnál, ugyanakkor vallja, a két ország labdarúgása hasonló cipőben jár. Úgy véli, Románia holnap beérné döntetlennel is, ám az együttes mégsem csak védekezni fog. Megszokta, hogy támadják innen is, onnan is, mégis igyekszik őszinte maradni. A korábban mindkét válogatottat irányító legendás edző, a nagyváradi Jenei Imre nyilatkozott a Népszavának.