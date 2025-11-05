Magyarország;labdarúgás;Románia;gyász;Jenei Imre;

2025-11-05 11:59:00 CET

A futballedző nyolcvannyolc éves korában hunyt el.

Nyolcvannyolc éves korában meghalt Jenei Imre. A futballedző, a román labdarúgás legendája halálhírét szerdán a Bihoreanul hozta nyilvánosságra, a Maszolnak a Bihar megyei labdarúgó-egyesület erősítette meg az értesülést.

A portál felidézi, Jenei Imre neve egybeforrott a labdarúgással, a Steaua București vezetőedzőjeként 1986-ban az FC Barcelona ellen kiharcolt BEK-győzelemmel írta be magát a sporttörténelembe és a rajongók szívébe.

Jenei Imre Arad megyei Bélegregyen született 1937. március 22-én. Egy vele készített korábbi interjúnkban hangsúlyozta: az hogy labdarúgó lett belőle nem eldöntés kérdése volt. Kint rúgta a labdát a grundon, amikor tehetségkutatók kiszemelték az UTA számára. Ott kezdett el játszani, de gyorsan lecsapott rá a katonaság bukaresti futballklubja, a Steaua CCA, amellyel három bajnoki címet (1960, 1961, 1968) és négy Román Kupát (1962, 1966, 1967, 1969) nyert. Védekező középpályásként a török Kayserispor mezét is magára öltötte, majd visszakerült Bukarestbe, ahol immár edzőként a Steauával hat bajnoki címet, négy román kupát és a már említett BEK-győzelmet ünnepelte meg. 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt a román válogatottban.

Volt ugyanakkor szövetségi kapitánya a román és a magyar válogatottnak is. Előbbit második mandátuma idején, 2000-ben Európa-bajnoki negyeddöntőbe vezényelte.