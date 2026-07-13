Ezentúl az Orbán-kormány dönthet a magyar katonák külföldi bevetéséről, az akciót pedig nem feltétlenül kell nyilvánosságra hozni

A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt arra a kérdésre, miként értesülhet a közvélemény a missziókról, ha az arról szóló döntés még a Magyar Közlönyben sem jelenhet meg.