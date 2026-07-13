A még pozíciójában lévő államfő közleményt adott ki arról, hogy a miniszterelnök manipulálja a közvéleményt, mert neki autonóm joga az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezése.
A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt arra a kérdésre, miként értesülhet a közvélemény a missziókról, ha az arról szóló döntés még a Magyar Közlönyben sem jelenhet meg.
A kormány, a parlament és az Európai Bizottság támogatását kérik.
A pályázatok elbírálás után a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) döntése szerint a kötöttfogásúaknál Sike András marad a szövetségi kapitány, míg a szabadfogásúaknál Gulyás István lesz a szakvezető.