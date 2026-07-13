Sulyok Tamás szerint Magyar Péter sérti az alkotmányos rendet

Alkotmánybíróság;köztársasági elnök;normakontroll;jogkör;visszautasítás;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-13 14:44:00 CEST

A még pozíciójában lévő államfő közleményt adott ki arról, hogy a miniszterelnök manipulálja a közvéleményt, mert neki autonóm joga az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezése.

„Sulyok Tamás köztársasági elnök méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában” – olvasható a Sándor-palota Facebook-oldalán olvasható közleményében, amelyet Magyar Péter miniszterelnök hétfői parlamenti beszédére reagált.

– Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet – olvasható a közleményben.

– Miért nem jött el ma (se) a Parlamentbe? Miért nem mondta ezt el itt?

– írta kommentben a poszt alá Magyar Péter, aki a parlamentben – amint arról mi is beszámoltunk – Sulyok ügyében jelezte: az Alaptörvény biztosítja a köztársasági elnöknek azt a jogot, hogy amennyiben közjogi érvénytelenséget tapasztal az Alaptörvény módosítása kapcsán, akkor az Alkotmánybírósághoz forduljon, itt azonban ilyen bizonyosan nem áll fenn. Tartalmi, alkotmányossági kontrollra nincs lehetősége, hála a Fidesz maffiahatalmának – fűzte hozzá.

Magyar Péter kifejtette azt is, hogy amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elveszítve meghajol Orbán Viktor parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés kénytelen lesz elindítani ellene a megfosztási eljárást. – Ezt követően az Alaptörvény szerint az államfő már nem gyakorolhatja a jogköreit, helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt – ismertette az eltávolítási metódust a kormányfő.