Újra napirenden a kötelező drogteszt

Ismét előkerült az elfeledettnek gondolt széles körű drogteszt ötlete, mellyel tavaly decemberben Kocsis Máté állt elő. A fideszes polgármester-kommunikációs igazgató kötelezően szűrné a diákokat, a politikusokat, és az újságírókat. Az erről szóló szakértői dokumentum hamarosan a kormány elé kerülhet.