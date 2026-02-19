A Bécsi úti Symbolban a múlt vasárnap verekedésig fajult a vécében zajló kábítószer-biznisz, egy volt profi bokszolót őrizetbe is vettek.
A kormány drogliberalizációként tekint a kannabiszt enyhébb kategóriába soroló ENSZ-döntésre. Liberálisnak bélyegezte, tehát nemmel szavazott. Eközben januártól nincs magyar drogpolitika.
Ismét előkerült az elfeledettnek gondolt széles körű drogteszt ötlete, mellyel tavaly decemberben Kocsis Máté állt elő. A fideszes polgármester-kommunikációs igazgató kötelezően szűrné a diákokat, a politikusokat, és az újságírókat. Az erről szóló szakértői dokumentum hamarosan a kormány elé kerülhet.