Drogterjesztés miatt két hónapra bezáratott a rendőrség egy óbudai szórakozóhelyet

Kábítószer terjesztése miatt népszerű óbudai szórakozóhelyet záratott be a BRFK – olvasható a police.hu hírében a Symbol elleni intézkedésről. Mint írták, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda (KR NNI) egy korábbi nagyszabású akciója keretében őrizetbe vett, majd letartóztatott négy ember egyike, 51 éves D. Zsolt, budapesti lakos az óbudai szórakozóhelyen árult illegális drogokat.
A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Bécsi úton található szórakozóhelyet 2026. február 19-én két hónap időtartamra bezáratta – írták.
A BRFK közleménye szerint az itt bulizóknak árult kábítószerek súlyos bűncselekményhez is vezettek. – 2026. február 15-én 2 óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy dolgát végezni kívánó másik vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat. Amikor a vendég elutasította a drog felszívását, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – tették hozzá.
Felidézték az említett korábbi nagyszabású akciót, amelynek keretében a magyar rendőrök lengyel kollégáikkal közösen csaptak le a kábítószert előállító csapatra, akik a budapesti éjszakában árusítottak illegális szereket. A több helyszínen végrehajtott műveletben az NNI nyomozói 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy ember drogkereskedelem miatt már letartóztatásban van, többeket pedig kábítószer-birtoklással gyanúsítanak.