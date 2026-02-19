BRFK;szórakozóhely;őrizetbe vétel;Óbuda;drogdíler;kábítószer-kereskedelem;kábítószer-használat;bezáratás;

2026-02-19 19:42:00 CET

Drogterjesztés miatt két hónapra bezáratott a rendőrség egy óbudai szórakozóhelyet

A Bécsi úti Symbolban a múlt vasárnap verekedésig fajult a vécében zajló kábítószer-biznisz, egy volt profi bokszolót őrizetbe is vettek.