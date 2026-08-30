A magyar női kenu négyes ezüst-, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmet szerzett vasárnap délelőtt 500 méteren a poznani kajak-kenu világbajnokságon.
Egy arany-, két ezüst- és két bronzérem a mérleg ma eddig.
Kőhalmi Emese aranyérmet nyert, míg Bragato Giada és az Adolf Balázs, Fejes Dániel duó másodikként ért célba.
A magyar versenyzők három érmet, egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot, valamint a férfi kajaknégyesben további négy párizsi kvótát gyűjtöttek a pénteki döntőkben a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.
Az első hely az utolsó fináléban, a kajak vegyes párosok 200 méteres versenyében született meg Lucz Annának és Csizmadia Kolosnak köszönhetően.
A Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású magyar kajaknégyes aranyérmet szerzett 500 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapján.
A várakozásoknak megfelelően szinte minden számban bejutottak a fináléba a magyarok a csehországi Racicében zajló világbajnokságon.
Minden várakozást felülmúlt a Győrben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokság, melyen hazánk az éremtáblázat élén végzett. Az egyik legszebben csillogó aranyat Boros Adrián és Solti László kettőse szerezte, miután a véghajrában legyőzte esélyesebb riválisát. Boros lapunknak nyilatkozott friss élményeiről, illetve mesélt magáról és a nagy tervéről.
A kenus Kövér Márton arany-, a címvédőként indult kajakos Csay Renáta pedig ezüstérmet szerzett egyesben a győri maratoni kajak-kenu világbajnokság szombati versenynapján.
Magyar szempontból nagyszerűen sikerült a vasárnap végét ért milánói olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság. A magyar csapat három arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal zárta az olaszországi viadalt, emellett 15 kvótát szerzett. Lapunk "vízre szállt" Storcz Botonddal, a válogatott vezetőedzőjével, hogy szakmai szemmel lássuk kajak-kenusaink teljesítményét, s természetesen szó esett a jövő évi riói olimpiáról is.
A Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel összeállítású férfi kajaknégyes ezüstérmet szerzett 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
A magyar versenyzők egy arany-, öt ezüst- és két bronzérmet, valamint négy férfi és egy női kajakos, illetve két kenus kvótát szereztek a milánói, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapjának délelőttjén.
A Hérics Dávid, Somorácz Tamás duó bronzérmet szerzett a kajak kettesek 500 méteres döntőjében a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
A Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Fazekas-Zur Krisztina, Kárász Anna összeállítású 500 méteres női kajaknégyes ezüstérmes lett a fehéroroszok mögött a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
Tótka Sándor és Molnár Péter ritkán látható bravúrt hajtott végre a milánói, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság szombati versenynapján, ugyanis gyakorlatilag kétszer is megnyerte a férfi kajakkettesek 200 méteres döntőjét.
A magyar versenyzők két arany-, egy ezüst- és két bronzérmet, valamint három női és két férfi kajakos, valamint két férfi kenus kvótát gyűjtöttek az első döntős napon a milánói, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.
A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) igazgatótanácsa szombaton a marokkói Marrákesben tartott ülésén úgy döntött, Szegeden lesz a riói játékok után kezdődő olimpiai ciklus legfontosabb versenye, a 2019-es kvalifikációs világbajnokság.
Megvédte címét a női kajak egyesek szombati versenyében Csay Renáta az Oklahoma Cityben zajló maratoni kajak-kenu világbajnokságon.
A magyar válogatott remekül teljesített a moszkvai kajak-kenu világbajnokságon, összesen hat arannyal, öt ezüsttel és hat bronzéremmel tért haza, sőt élen végzett a nemzetek rangsorában is, több mint kétszer annyi dobogós helyezést érve el, mint a második helyezett orosz hadtest.
A magyar versenyzők a férfi kajakosok, illetve a kenusok révén egy-egy arany- és bronzérmet gyűjtöttek a moszkvai kajak-kenu világbajnokság vasárnapi váltóversenyei során, így 6 elsőséggel, 5 második és 6 harmadik hellyel zárták a viadalt.
A Kárász Anna, Vad Ninetta kajakos duó remekül versenyezve aranyérmet szerzett vasárnap 200 méteren a moszkvai kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb táv döntői során ez volt az egyetlen magyar érem, így a küldöttség a zárószámok, a váltók előtt öt-öt arany-, ezüst- és bronzéremmel áll.
A magyar versenyzők a férfi kajakosok, illetve a kenusok révén egy-egy arany- és bronzérmet gyűjtöttek a moszkvai kajak-kenu világbajnokság vasárnapi váltóversenyei során, így 6 elsőséggel, 5 második és 6 harmadik hellyel zárták a viadalt.
A péntek délelőtti előfutamokat követően öt magyar egység már készülődhet a szombati döntőre Szegeden, a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) világkupa-sorozatának idei harmadik, egyben utolsó versenyén.