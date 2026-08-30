Boros Adrián: örökös bajnok akarok lenni

Minden várakozást felülmúlt a Győrben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokság, melyen hazánk az éremtáblázat élén végzett. Az egyik legszebben csillogó aranyat Boros Adrián és Solti László kettőse szerezte, miután a véghajrában legyőzte esélyesebb riválisát. Boros lapunknak nyilatkozott friss élményeiről, illetve mesélt magáról és a nagy tervéről.