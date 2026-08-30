Halmozzák az érmeket a magyarok a kajak-kenu világbajnokságon

kajak-kenu;kajak-kenu világbajnokság;Poznan;

2026-08-30 12:56:00 CEST

A magyar női kenu négyes ezüst-, a Kollár Kristóf, Juhász István kenu kettes pedig bronzérmet szerzett vasárnap délelőtt 500 méteren a poznani kajak-kenu világbajnokságon.

A Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó - amely szombaton a négyes tagjaként megvédte címét 500 méteren - az olimpiai számban tavaly vb- és Eb-3. volt, és most is a dobogót vette célba. A fiatal paksi egység - Kollár 24, Juhász 21 éves - az olimpiai ezüstérmes olasz Gabriele Casadei, Carlo Tacchini duó mellől, a 3-as pályán kezdhette meg a küzdelmet, a címvédő oroszok, Zahar Petrov és Ivan Stil az 5-ösön lapátoltak.

Utóbbi hajó kezdett a legjobban, de a magyarok is ott voltak az élbolyban, és féltávnál az oroszok és a spanyolok mögött a harmadik helyen lapátoltak. A spanyolok aztán a hajrára elfáradtak, így Kollárék már az ezüstért küzdöttek, de végül a brazilok megelőzték őket, így a címüket megvédő oroszok mögött utóbbiak lettek a másodikak. A magyar duó ezúttal is egy remek bronzéremnek örülhetett.

A következő döntőben, férfi K-2 500 méteren újabb magyar éremesély kínálkozott a Kurucz Levente, Fodor Bence páros révén. A Kovács Katalin Akadémiát erősítő duó - amelynek vezérevezőse, Kurucz tavaly Nádas Bencével megnyerte ezt a számot Milánóban, azaz ő címvédőként készülődött a rajthoz - idén második lett az Európa-bajnokságon, és eddig Poznanban is magabiztosan szerepelt, az elő- és a középfutamát is megnyerte. A riválisok között ott volt a tavaly második portugál egység, Joao Ribeiro és Messias Baptista és az olimpiai címvédő, Milánóban harmadik német Jacob Schopf, Max Lemke duó.

Utóbbi hajó kezdett a legjobban, 250 méternél pedig német, portugál, magyar volt a sorrend. Az látható volt, hogy a németeket ezen a napon nem lehet megverni, a magyarok pedig a harmadik helyen haladtak a cél felé és úgy tűnt, bronzérmet szereznek, de aztán az utolsó métereken megbicsaklott a hajójuk, lelassultak, így a portugálok mellett a csehek is bejöttek eléjük, ők pedig lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végeztek.

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu négyes előcsatározások nélkül lett döntős 500 méteren, mert erre a számra csak hat hajó nevezett. A lengyel, a spanyol, a kínai, a kanadai és a fehérorosz egység volt az ellenfél, a magyarok pedig a címvédés reményében szálltak vízre a délelőtt utolsó fináléjában. A legjobban a kínaiak rajtoltak, de a magyarok is velük tartottak. Kétszázötvennél kínai, magyar, kanadai volt a sorrend, s ez a célig már nem is változott. Az ázsiaiak magabiztosan tartották az első, Kissék pedig a második helyüket, így Magyarország ezúttal ezüstérmet szerzett ebben a számban. Kiss szombaton, 500 egyesben szintén második volt, míg Csorba délután 5000 méteren gyarapíthatja érmei számát.

Korábban Varga Ádám 500 méteren, a szintén kajakos Lucz Anna pedig 200 méteren szerzett ezüstérmet.

A vasárnapi A döntők közül egyedül női K-2 500 méteren nem volt magyar hajó, ezt a versenyt az ausztrál Kailey Harlen, Natalia Drobot kettős nyerte.

A vb-t a délutáni 5000 méteres döntők zárják, bennük négy magyarral.

A csapat jelenleg kilenc éremmel, három arannyal, öt ezüsttel és egy bronzzal áll.

Később:

5000 méteres döntők:

női C-1 (Csorba Zsófia) 14.04

férfi C-1 (Adolf Balázs) 14.40

női K-1 (Kőhalmi Emese) 15.15

férfi K-1 (Varga Ádám) 15.50