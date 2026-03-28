„Vége, takarodó, börtönbe mennek…!” – Erődemonstrációt tartott Kállón a magyar szélsőjobb, Toroczkai László elszámoltatná Magyar Pétert is

2026-03-28 18:57:00 CET

Több ezren vonultak szombat délután a Nógrád megyei Kálló főutcáján, ahol a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Mozgalom és más szélsőséges jobboldali csoportok szerveztek úgynevezett rendpárti felvonulást. Toroczkai László azt mondta, a Matolcsy-klán tagjai a legrosszabb helyre menekültek, mert neki nagyon jó kapcsolatai vannak az Egyesült Arab Emírségekben.

Három Mi Hazánk-aktivistát megtámadtak itt pár héttel ezelőtt szamurájkardokkal. Ha egy aktivistánkat megtámadják, ezren megyünk oda: erről is szól a mai demonstrációnk, ahol saját előzetes várakozásainkat is felülmúlva hatalmas, több ezres tömeg gyűlt össze – mondta szombat délután a Nógrád megyei Kállón a Mi Hazánk, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Mozgalom és más szélsőséges jobboldali szervezetek által szervezett felvonuláson Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

Az eseményt, amelynek idején az ezerhatszáz lelkes, felerészt romák lakta település másik, távoli végén százötven-kétszáz roma tartott békés, zenés ellentüntetést a magát roma jogvédőnek nevező Szávai Vince vezetésével. Ezt több száz rendőr biztosította. - Vége, takarodó, börtönbe mennek a piti bűnözőktől kezdve a fehérgallérosokon át a bűnt elkövető politikusokig valamennyien, mert a Mi Hazánk be fog kerülni a parlamentbe, megizzasztva ott Orbán Viktort és Magyar Pétert egyaránt, mert egyikük sem fog teljhatalmat kapni – dörögte a politikus. Szerinte a problémák országszerte csak azután oldódnak meg, miután pártja felfedi azokat. Érdekes módon – mondta – Kállón is börtönbe kerültek azok, akik erőszakosan léptek fel az aktivistáik ellen. Nyomatékosította: jelöltjeik nem fognak visszalépni senki javára, mert itt állnak a győzelem kapujába, s a magyar igazság fog uralkodni a magyar Országgyűlésben.

A színpadról üzent Pintér Sándornak, mondván: fejétől bűzlik a hal, a belügyminiszter és társai hagyják, hogy fenyegessenek és terrorban tartsanak tisztességes magyarokat, de célba vette a „fehérgalléros” bűnözőket is, mondván,

szereti az elszámoltatás szót, ezért a választás után a Matolcsy-klán tagjait hazahozzák az Egyesült Arab Emírségekből. – A legrosszabb helyre menekültek, mert ott nagyon jó kapcsolataink vannak – jelezte.

Újból elmondta: személyesen ott lesz, amikor Schadl György, a végrehajtó maffia fejének engedély nélkül épült balatoni villáját ledózerolják, a Balaton-partot pedig visszaadják a magyar népnek. Közölte: senki ne számítson kegyelemre. - Ha a felszámoló maffia ügyében nemcsak Jelinek Dániel, de Magyar Péter is érintett, akkor őt is el fogjuk számoltatni, majd követelte: hozzák nyilvánosságra a kettőjük között egy ingatlan adásvétel kapcsán született szerződést, mert másképp ő maga fogja ezt megtenni. Végezetül elmondta: most egy másik adásvételi szerződés van a kezében: a borsodi Taktaszadán, ahol egy családnak el kellett menekülnie a helyi bűnözők elől, megvették a házát, hogy itt hozzák létre a Bűnvadászok mögött álló „Tisztesség a bűn helyett Alapítvány” első központját. Hozzátette: várják a jelentkezését annak, aki tud Kállón eladó házat ilyen célra, mert az is meg fogják venni, ehhez a parlamenti frakcióvezetői fizetését ajánlja fel.

A szombati demonstráció a kállói Forrás úttól indult, s a polgármesteri hivatal elé vonult a több tömeg. A párt a megmozdulást „rendpárti tüntetésként” hirdette meg, „Elég a bűnözésből!” jelmondattal. A Nógrád vármegyei Kálló közbiztonsági helyzete az elmúlt évben kiemelt figyelmet kapott, mivel a településen megszaporodtak a helyiek biztonságérzetét rontó események. Tavaly májusban lakossági fórumot kellett összehívni a településen a vagyon elleni bűncselekmények, lopások, betörések és az ezekhez kapcsolódó egyéb szabálysértések kiugró száma miatt: a fórumon a Pásztói Rendőrkapitányság vezetője is részt vett. Bár országosan a rendőrség 2025-ben javuló tendenciákról számolt be, Nógrád megye továbbra is az ország legfertőzöttebb területei közé tartozik. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma itt az egyik legmagasabb.

„Kállóra azért megyünk, mert a Fidesszel ellentétben mi nem tudjuk elfogadni a no-go zónákat hazánkban! Az Orbán-kormány roma kapcsolatokért felelős államtitkára, Sztojka Attila az elmúlt napokban mást sem tesz, csak megpróbálja politikai nyomásgyakorlásával ellehetetleníteni a Kállóra bejelentett demonstrációnkat. Eközben Száva Vince - a kormánypártok díszpintye - a lakosokat hergeli a Mi Hazánk szombatra meghirdetett a rend és a bűnözés elleni kiállása ellen. Az államtitkár urat az sem zavarja, hogy a településen bűnözői körök akadályozhatnak meg egy békés politikai fórumot és halálosan fenyegethetnek meg országgyűlési és vármegyei képviselőket, aktivistákat, míg a magát jogvédőnek tartó Száva pedig még ennek fűt alá – olvasható a Mi Hazánk rendezvény előtt kiadott közleményében. Hozzátették: politikai nyomás hatására a rendőrség több ízben is betiltotta a kállói demonstrációt, a Kúria viszont nekik adott igazat a fellebbezésüket követően. - Elég volt abból, hogy a Fidesz az elmúlt 16 évben csak olcsón megvásárolható szavazókat látott ezekben a körökben, akik a tisztességes, rendszerető honfitársaikat terrorizálhatják, sokszor mindenféle számonkérés nélkül! Elég volt abból, hogy a két hetes rend ígérete lassan két évtizede csúszik! - írták.