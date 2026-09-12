Kamion Eb - Kiss Norbert 3. a zárófutamon

A címvédő Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar versenyzője harmadik lett a kamion Európa-bajnokság magyarországi állomásának negyedik futamán vasárnap a Hungaroringen, miután a verseny után az első két helyen célba ért pilótát megbüntették.