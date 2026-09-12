Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként ért célba a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb belgiumi Zolderben zajló fordulójának szombati napján.
A 38 éves szombathelyi pilóta a pole pozícióból startolt.
A címvédő Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar versenyzője harmadik lett a kamion Európa-bajnokság magyarországi állomásának negyedik futamán vasárnap a Hungaroringen, miután a verseny után az első két helyen célba ért pilótát megbüntették.