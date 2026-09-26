Le Mans-i futamgyőzelemmel nyolcadszor Európa-bajnok Kiss Norbert

Kiss Norbert;címvédés;Kamion Eb;

2026-09-26 16:47:00 CEST

Címét megvédve nyolcadik alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban zajló idei hatodik forduló első, szombat délután rendezett futamán rajt-cél győzelmet aratott és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetettben.

A 41 éves szombathelyi pilóta sorozatban hatodszor bizonyult a kontinensbajnokság legjobbjának, 2021 óta egyetlen évben sem tudták legyőzni, az első két alkalommal pedig még 2014-ben és 2015-ben volt Eb-győztes.

Kiss már az eddigi hét sikerével is rekorder volt a szakágban, a szombaton Le Mans-ban aratott idei 16. futamgyőzelmével ezt toldotta meg még egy diadallal.

A magyar címvédő szombati sikerének egyik kulcsát a délelőtti időmérő edzés megnyerése jelentette, de Kissnek megint nem jelentett problémát megszerezni a pole pozíciót az első futamra, ahogyan a szezon korábbi szakaszában és hétvégéin már megszokhatták a szurkolók.

A 11 körös futamot aztán kétszer kellett elindítani, az első rajt után ugyanis a mezőny hátsó részében egy komolyabb ütközés történt, ami miatt rengeteg törmelék került a pályára, ezért piros zászlóval félbeszakították a viadalt. Nagyjából 10-15 perc várakozás után újra elrajtolt a mezőny, Kiss pedig az első kanyarban magabiztosan fordult el elsőként, s onnantól a tőle már sokszor látott módon nem hibázott, ennek megfelelően körről körre növelte az előnyét az élen, győzelme pedig egy pillanatra sem forgott veszélyben.

Le Mans-ban szombaton még egy, vasárnap pedig további két versenyt rendeznek, Kiss Norbert 297 ponttal áll az élen, 115-tel megelőzve a második német Sascha Lenzt.

A gyorsasági kamion Eb idei szezonjából még hét verseny van hátra, Le Mans után a jövő hétvégén Jaramában zárul az idény.